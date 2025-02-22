Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Трамп высказался относительно соглашения о металлах

Американский президент заявил, что Украина и США "достаточно близко" в подписании соглашения по редкоземельным металлам.

Он сказал, что Украина "столкнется с проблемами", если не подпишет соглашение.

Либо мы подпишем соглашение, либо у нас будет много проблем с ними,

– цитируют Трампа журналисты пресс-пула Белого дома.

Он говорит, что хочет компенсировать за счет этого уже потраченные на Украину американские деньги. По его словам, Вашингтон "вернет свои деньги" и добавил, что это соглашение должен был подписать еще его предшественник Джо Байден.

"Мы тратим свои средства. Да, украинцы платят за это кровью, они смелые. Но Европа имеет гарантии относительно средств, которые направляет Украине, а мы не имеем", – добавил Трамп.

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Напомним, что американский лидер выступил с несколькими комментариями во время присяги своего нового министра торговли. В частности, он сказал журналистам, что Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому "нужно работать вместе".

Также он анонсировал новый раунд переговоров между США и Россией. По словам Дональда Трампа, он состоится уже во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии, где была и первая встреча.