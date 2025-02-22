Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Новый тур переговоров США и России

Трамп выступал во время приведения к присяге своего нового министра торговли. Там он сообщил о дате нового раунда переговоров между США и Россией.

Американский лидер повторил свое заявление, что Россия хочет заключить соглашение. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.

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Напомним, что 18 февраля были переговоры между Соединенными Штатами и Россией в Саудовской Аравии. Они продолжались 4,5 часа.

Американскую делегацию представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц и спецпосланник американского лидера по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Тогда как представителями России были глава МИД России Сергей Лавров, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Что известно об этих переговорах США и России и какие результаты – читайте в материале 24 Канала.