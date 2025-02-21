Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Том Тиллис о Путине

Накануне республиканец Том Тиллис выступил с речью. Сенатор от Северной Каролины заявил, что поддерживает Дональда Трампа, считает, что большинство его политики в отношении национальной безопасности является правильной. В то же время резко высказался относительно Путина.

Я считаю, что его (Трампа – 24 Канал) инстинкты достаточно хорошие, но кто считает, что существует место для Владимира Путина в будущем стабильного мира, им лучше поехать в Украину, Европу, потратить время, чтобы понять, что этот человек – это раковая опухоль и самая большая угроза демократии за мою жизнь,

– подчеркнул Том Тиллис.

Также добавил, что Путин будет раком, который распространяется в Южнокитайское море, Тайвань, и будет распространять метастазы по всему миру.

Когда я вам говорю, что Путин является лжецом и человеком, ответственным за приказы систематических пыток, похищения и изнасилования невинных гражданских, – поверьте мне. Этому есть большое количество доказательств,

– констатировал американский сенатор.

Заметим, что во время своей речи в Сенате Том Тиллис показал доказательства военных преступлений оккупантов на Киевщине. В частности, кадры ужасных зверств российских военных в Буче.