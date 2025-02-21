Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Том Тілліс про Путіна

Напередодні республіканець Том Тілліс виступив з промовою. Сенатор від Північної Кароліни заявив, що підтримує Дональда Трампа, вважає, що більшість його політики щодо національної безпеки є правильною. Водночас різко висловився щодо Путіна.

Я вважаю, що його (Трампа – 24 Канал) інстинкти досить хороші, але хто вважає, що існує місце для Владіміра Путіна у майбутньому стабільного світу, їм краще поїхати в Україну, Європу, витратити час, щоб зрозуміти, що ця людина – це ракова пухлина і найбільша загроза демократії за моє життя,

– підкреслив Том Тілліс.

Також додав, що Путін буде раком, який поширюється у Південнокитайське море, Тайвань, і буде поширювати метастази по всьому світу.

Коли я вам кажу, що Путін є брехуном і людиною, відповідальною за накази систематичного катування, викрадення і зґвалтування невинних цивільних, – повірте мені. Цьому є велика кількість доказів,

– констатував американський сенатор.

Зауважимо, що під час своєї промови у Сенаті Том Тілліс показав докази воєнних злочинів окупантів на Київщині. Зокрема, кадри жахливих звірств російських військових у Бучі.