Він вважає, що в переговорах щодо України російському президенту довіряти не можна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у Х кореспондента CNN Ману Раджу.

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Путін – військовий злочинець

Під час телефонної розмови 12 лютого Путіну вдалося переконати Трампа у своєму бажанні миру. Про це американський лідер з "великою впевненістю" розповів в Овальному кабінеті опісля. Проте сенатор Вікер не поділяє такої думки президента США.

Путін – військовий злочинець, який повинен сидіти у в'язниці до кінця свого життя, якщо не бути страченим,

– сказав він.

Сенатор також додав, що єдине, у чому можна довіряти росіянам, це те, що вони "зроблять що завгодно на свою користь".

Владімір Путін порушив усі норми міжнародного права й повинен бути обвинувачений, притягнутий до відповідальності та ув'язнений, можливо, навіть страчений,

– заявив Вікер.

Нагадаємо, розвідка США та її союзники вважають, що Путін не відмовився від планів захоплення всієї України, попри великі втрати на фронті. Диктатор може погодитися на певне припинення вогню, але не готовий до справжнього миру.