Он считает, что в переговорах по Украине российскому президенту доверять нельзя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Х корреспондента CNN Ману Раджу.

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Путин – военный преступник

Во время телефонного разговора 12 февраля Путину удалось убедить Трампа в своем желании мира. Об этом американский лидер с "большой уверенностью" рассказал в Овальном кабинете после. Однако сенатор Уикер не разделяет такого мнения президента США.

Путин – военный преступник, который должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни, если не быть казненным,

– сказал он.

Сенатор также добавил, что единственное, в чем можно доверять россиянам, это то, что они "сделают что угодно в свою пользу".

Владимир Путин нарушил все нормы международного права и должен быть обвинен, привлечен к ответственности и заключен в тюрьму, возможно, даже казнен,

– заявил Уикер.

Напомним, разведка США и ее союзники считают, что Путин не отказался от планов захвата всей Украины, несмотря на большие потери на фронте. Диктатор может согласиться на определенное прекращение огня, но не готов к настоящему миру.