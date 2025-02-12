Трамп назвал разговор с Путиным длинным и очень продуктивным. Президенты договорились о встрече, а еще должны позвонить Владимиру Зеленскому.

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О чем говорили Путин и Трамп 12 февраля

Трамп может приехать в Россию, а еще позвонит Зеленскому Мы (с Путиным) договорились работать вместе очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю сейчас,

– сказал лидер США.

По словам Трампа, во время разговора "рассуждали о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне". Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-то получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в войне с Россией/Украиной.

Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы,

– сказал Трамп.