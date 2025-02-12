Трамп назвав розмову з Путіним довгою і дуже продуктивною. Президенти домовилися про зустріч, а ще мають подзвонити Володимиру Зеленському.
Дивіться також Таємна місія друга Трампа: хто такий Стів Віткофф і про що говорив з Путіним 3 години у Москві
Про що говорили Путін і Трамп 12 лютого
Трамп може приїхати у Росію, а ще зателефонує Зеленському
Ми (з Путіним) домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи відвідування країн один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я й зроблю зараз,
– сказав лідер США.
За словами Трампа, під час розмови "міркували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні".
Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною.
Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми,
– сказав Трамп.
Трамп підтвердив розмову з Путіним. Вона тривала півтори години.