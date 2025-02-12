За словами Трампа, під час розмови "міркували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні".

Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною.