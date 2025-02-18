Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Действительно ли Путин хочет мира

Шесть источников издания говорят, что по данным разведки, Путин продолжает верить в то, что сможет переждать Украину и Европу, чтобы в итоге полностью завладеть украинской территорией.

Ноль разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальной мирной сделке,

– заявил один из источников в разведке.

Один из источников в западной разведке отмечает, что, по мнению Путина, он побеждает, несмотря на огромные потери российских войск на фронте.

Собеседники издания сходятся на том, что глава Кремля может согласиться на "прекращение огня" в Украине, ведь это даст ему время восстановить потери своего войска.

Кроме того, они скептически оценивают готовность Путина к реальному миру, но отмечают, что он может воспользоваться "мирными переговорами", чтобы увидеть, на какие уступки может пойти Запад, и "вернуться" на международную арену.

Источники издания также считают, что Кремль не намерен выводить свои войска из Украины или уменьшать военное присутствие в западных регионах России.