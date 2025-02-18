Что известно о переговорах США и России и каких результатов удалось достичь странам – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об итогах переговоров между США и Россией

Переговоры России и США в Саудовской Аравии продолжались 4, 5 часа. Стоит отметить, что американскую делегацию представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц и спецпосланник американского лидера по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Тогда как представителями России были глава МИД РФ Сергей Лавров, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Во время переговоров делегации обсуждали американо-российские отношения и пути урегулирования войны в Украине.

По их итогам США и Россия договорились возобновить функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и создать команду для ведения переговоров о прекращении войны в Украине. Кроме этого, было названо 5 человек, которые будут следить за переговорами.

Среди них госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности США Майкл Уолц, спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. Они будут и в дальнейшем участвовать в переговорном процессе, чтобы "убедиться, что он продвигается продуктивно".

Страны также планируют обсудить геополитическое и экономическое сотрудничество, которое может возникнуть после окончания полномасштабного российского вторжения.