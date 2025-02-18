Сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Сделка с дьяволом, о которой мечтал Путин: чего достигла Россия на переговорах с США в Эр-Рияде

Почему США и Россия хотят восстановить штат посольств

По словам Рубио, действия в последние годы значительно усложнили работу дипломатических миссий обеих стран.

Нам понадобятся активные дипломатические миссии, которые смогут нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти каналы,

– заявил Рубио после завершения переговоров.

Оба посольства сильно пострадали от выпроваживания значительного количества дипломатов в течение последних нескольких лет, поскольку отношения ухудшились, а США вместе с европейскими странами ввели ряд санкций против России.

К слову, по результатам переговоров в Саудовской Аравии США и Россия договорились создать команду для ведения переговоров о прекращении войны в Украине. Стороны также планируют обсуждать геополитическое и экономическое сотрудничество, которое может возникнуть в результате завершения войны.