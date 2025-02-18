Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Чому США та Росія хочуть відновити штат посольств

За словами Рубіо, дії впродовж останніх років значно ускладнили роботу дипломатичних місій обох країн.

Нам знадобляться активні дипломатичні місії, які зможуть нормально функціонувати, щоб мати можливість продовжувати ці канали,

– заявив Рубіо після завершення переговорів.

Обидва посольства сильно постраждали від випровадження значної кількості дипломатів впродовж останніх кількох років, оскільки відносини погіршилися, а США разом із європейськими країнами запровадили низку санкцій проти Росії.

До слова, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, США та Росія домовилися створити команду для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні. Сторони також планують обговорювати геополітичну та економічну співпрацю, яка може виникнути внаслідок завершення війни.