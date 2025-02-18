Що відомо про перемовини США та Росії та яких результатів вдалося досягнути країнам – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про підсумки переговорів між США та Росією

Перемовини Росії та США у Саудівській Аравії тривали 4, 5 години. Варто зазначити, що американську делегацію представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц і спецпосланець американського лідера з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Тоді як представниками Росії були глава МЗС РФ Сергій Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Під час переговорів делегації обговорювали американсько-російські відносини та шляхи врегулювання війни в Україні.

За їх підсумками США та Росія домовилися відновити функціонування посольств у Москві й Вашингтоні та створити команду для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні.

Якщо наші дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно та ефективно комунікувати й це може звести з рейок всі наші дискусії з приводу України,

– впевнений держсекретар США Марко Рубіо.

Окрім цього, було названо 5 осіб, які слідкуватимуть за переговорами. Серед них держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майкл Волц, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Вони будуть й надалі брати участь у переговорному процесі, щоб "переконатися, що він просувається продуктивно". Країни також планують обговорити геополітичну та економічну співпрацю, яка може виникнути після закінчення повномасштабного російського вторгнення.

Що заявили у США про результати переговорів

Речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс каже, що американська та російська делегації погодилися "усунути подразники двосторонніх відносин". За її словами, це потрібно для того, щоб вжити заходів для нормалізації роботи дипломатичних представництв.

Брюс також зазначила, що обидві сторони згодні призначити команди високого рівня для переговорів щодо України. У Держдепі підсумовують, що США та Росія "зобов'язуються продовжувати співпрацю". Проте там додають, що наразі немає жодних часових рамок і одного дзвінка й зустрічі недостатньо для досягнення миру.

Окрім цього, Рубіо, Волц та Віктофф взяли участь у пресконференції та заявили, що жодної встановленої дати зустрічі Трампа і Путіна поки що немає, однак, вона "очікується".

Рубіо також зазначив, що і Україна, і Росія мають бути згодні з рішенням про закінчення війни, а ЄС – залученим до процесу. На його думку, зустріч у Саудівській Аравії стала першим кроком до миру.