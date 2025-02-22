Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Новий тур переговорів США і Росії

Трамп виступав під час приведення до присяги свого нового міністра торгівлі. Там він повідомив про дату нового раунду переговорів між США та Росією.

Американський лідер повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду. За його словами, переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

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Нагадаємо, що 18 лютого були переговори між Сполученими Штатами та Росією у Саудівській Аравії. Вони тривали 4,5 години.

Американську делегацію представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц і спецпосланець американського лідера з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Тоді як представниками Росії були глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Що відомо про ці перемовини США й Росії та які результати – читайте у матеріалі 24 Каналу.