Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трамп зробив нову заяву про Зеленського і Путіна

Дональд Трамп зробив нову заяву про лідера України та кремлівського диктатора, виступаючи під час приведення до присяги свого нового міністра торгівлі.

Так, він заявив представникам ЗМІ, що Владіміру Путіну та Володимиру Зеленському "потрібно працювати разом".

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Нагадаємо, що він також тоді анонсував новий раунд переговорів між США та Росією. За словами Дональда Трампа, він відбудеться вже у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що попередній тур переговорів відбувся 18 лютого. Що відомо про ці перемовини США й Росії та які результати – читайте у матеріалі 24 Каналу.