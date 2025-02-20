Президент США стверджує, що поки його міністру фінансів відмовляли, "Зеленський спав". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CCN.

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Бессент багато годин їхав у поїзді, що є небезпечно, – Трамп

Трамп заявив, що збирається відновити угоду, інакше "президент Зеленський не буде надто щасливим".

Скотт Бессент насправді приїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг з ним зустрітися… Він (Бессент – 24 Канал) багато годин їхав у поїзді, що є небезпечною поїздкою, і ми говоримо про міністра фінансів. Він пішов туди, щоб підписати документ, а коли прийшов, повернувся порожній. Вони не підписали документ,

– поскаржився Трамп у середу, 19 лютого, у Маямі.

Він зазначив, що угода про надра потрібна Штатам, щоб повернути свої гроші, витрачені на допомогу Україні.

За словами Трампа, американська підтримка перевищила допомогу від країн Європи на 200 мільярдів доларів.

А також американський президент знову заявив, що "настав час виборів".