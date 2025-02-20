Президент США утверждает, что пока его министру финансов отказывали, "Зеленский спал". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CCN.

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Бессент много часов ехал в поезде, что опасно, – Трамп

Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение, иначе "президент Зеленский не будет слишком счастливым".

Скотт Бессент на самом деле приехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог с ним встретиться... Он (Бессент – 24 Канал) много часов ехал в поезде, что является опасной поездкой, и мы говорим о министре финансов. Он пошел туда, чтобы подписать документ, а когда пришел, вернулся пустой. Они не подписали документ,

– пожаловался Трамп в среду, 19 февраля, в Майами.

Он отметил, что соглашение о недрах нужна Штатам, чтобы вернуть свои деньги, потраченные на помощь Украине.

По словам Трампа, американская поддержка превысила помощь от стран Европы на 200 миллиардов долларов.

А также американский президент снова заявил, что "настало время выборов".