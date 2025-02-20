Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом и агентство Reuters. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Майами, что во Флориде, в среду, 19 февраля.

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В чем Трамп обвиняет Украину

Президент США отметил, что соответствующее соглашение необходимо Вашингтону, чтобы вернуть США средства, потраченные на помощь Украине. По его словам, американская поддержка на 200 миллиардов долларов превысила помощь от европейских стран.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Европа "дает деньги под гарантии" и получает средства обратно, по его мнению, это такая форма займа нашему государству. В то время как Соединенные Штаты, как говорит он, "просто отдают деньги", не получая ничего обратно.

Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам, но они (Украина – 24 Канал) нарушили это соглашение. Они нарушили его два дня назад,

– заявил он.

Американский лидер также отметил, что Киев "грубо" обошелся с министром финансов США Скоттом Бессентом, потому что отказался подписывать соглашение о редкоземельных металлах. В этом тоже обвиняет Зеленского.

Он раскритиковал администрацию бывшего президента США Джо Байдена, которая якобы неэффективно вела экономическую политику, позволяя европейским странам получать финансовую выгоду без надлежащего обмена.

Напомним, что западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщали, что США на самом деле добиваются контроля над более широким спектром материалов, включая редкие металлы и критические материалы.

Один из украинских чиновников сообщил, что Киев получил предложение США о сделке по добыче полезных ископаемых только за четыре часа до встречи. Во время этой встречи министр финансов "настаивал" на немедленном подписании, но Зеленский этого не сделал.

Сам Владимир Зеленский объяснил свое решение тем, что соглашение не содержит гарантий безопасности, а это "принципиально важный аспект", который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме. Отдельные детали могут меняться, но фундаментальные вопросы должны быть четко определены.

Какое соглашение предложат в США

По данным Reuters, представитель США Кит Келлог обсудит с Владимиром Зеленским требования Украины для подписания соглашения. Несмотря на разногласия между президентами США и Украины, журналисты сообщают, что "толчок к соглашению продолжается".

Ссылаясь на источники среди украинских чиновников, агентство отмечает, что Киев готов подписать соглашение, но оно не должно быть таким "коварным", как договоренность, ранее предложенная Соединенными Штатами.

Согласно обнародованной информации, пересмотренный подход является лишь одним из нескольких, которые обсуждают в Белом доме относительно того, как заключить соглашение с Киевом в течение ближайших недель. Это позволит избежать многочисленных юридических и материально-технических препятствий.

Украинцы более чем готовы предоставить дополнительные преимущества Соединенным Штатам в форме привилегированного льготного доступа к критически важным минеральным ресурсам в знак признания миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики вложили в Украину,

– считает Тайсон Баркер, бывший заместитель специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.