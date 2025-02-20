Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім та агентство Reuters. Відповідну заяву він зробив під час виступу в Маямі, що у Флориді, у середу, 19 лютого.

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У чому Трамп звинувачує Україну

Президент США зазначив, що відповідна угода необхідна Вашингтону, аби повернути США кошти, витрачені на допомогу Україні. За його словами, американська підтримка на 200 мільярдів доларів перевищила допомогу від європейських країн.

Водночас Дональд Трамп заявив, що Європа "дає гроші під гарантії" і отримує кошти назад, на його думку, це така форма позики нашій державі. У той час як Сполучені Штати, як каже він, "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад.

Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони (Україна – 24 Канал) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому,

– заявив він.

Американський лідер також наголосив, що Київ "грубо" обійшовся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, бо відмовився підписувати угоду про рідкісноземельні метали. У цьому теж звинувачує Зеленського.

Він розкритикував адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена, яка нібито неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду без належного обміну.

Нагадаємо, що західні ЗМІ з посиланням на високопоставлених українських чиновників повідомляли, що США насправді домагаються контролю над ширшим спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали й критичні матеріали.

Один з українських високопосадовців повідомив, що Київ отримав пропозицію США щодо угоди з видобутку корисних копалин лише за чотири години до зустрічі. Під час цієї зустрічі міністр фінансів "наполягав" на негайному підписанні, але Зеленський цього не зробив.

Сам Володимир Зеленський пояснив своє рішення тим, що угода не містить гарантій безпеки, а це "принципово важливий аспект", що повинен бути хоча б окреслений у меморандумі. Окремі деталі можуть змінюватися, але фундаментальні питання мають бути чітко визначені.

Яку угоду запропонують у США

За даними Reuters, представник США Кіт Келлог обговорить з Володимиром Зеленським вимоги України для підписання угоди. Попри розбіжності між президентами США та України, журналісти повідомляють, що "поштовх до угоди триває".

Посилаючись на джерела серед українських посадовців, агентство зазначає, що Київ готовий підписати угоду, але вона не повинна бути такою "підступною", як домовленість, раніше запропонована Сполученими Штатами.

Згідно з оприлюдненою інформацією, переглянутий підхід є лише одним із кількох, які обговорюють в Білому домі щодо того, як укласти угоду з Києвом впродовж найближчих тижнів. Це дозволить уникнути численних юридичних і матеріально-технічних перешкод.

Українці більш ніж готові надати додаткові переваги Сполученим Штатам у формі привілейованого пільгового доступу до критично важливих мінеральних ресурсів на знак визнання мільярдів доларів, які американські платники податків вклали в Україну,

– вважає Тайсон Баркер, колишній заступник спеціального представника США з питань економічного відновлення України.