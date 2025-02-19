Зеленський поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та сенатор США Ліндсі Гремом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про розмови Зеленського з іноземними політиками

Зеленський розповів про свою розмову із сенатором США Ліндсі Гремом та зазначив, що Україна цінує двопалатну та двопартійну підтримку США українського народу в боротьбі з російською агресією. Він додав, що сенатор Грем, як завжди, конструктивний і сприяє наближенню миру.

Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир,

– сказав Зеленський, подякувавши Грему за підтримку.

Окрім цього, глава держави прокоментував розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. За його словами, Макрон поділився деталями щодо недавніх переговорів зі світовими лідерами.

Зеленський також зазначив, що дуже цінує спільну позицію з президентом Франції щодо надійного і тривалого миру, який можна забезпечити лише на основі надійних гарантій безпеки. Він додав, що разом з Макроном вони скоординували подальші дипломатичні кроки.

Водночас глава держави зауважив, що для України є дуже важливою роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи. За словами Зеленського, з британським прем'єром Кіром Стармером він обговорив майбутні перспективи й можливості. А також додав, що держава ніколи не забуде повагу народу Британії до України та її громадян.