Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и сенатор США Линдси Грэмом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о разговорах Зеленского с иностранными политиками

Зеленский рассказал о своем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом и отметил, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку США украинского народа в борьбе с российской агрессией. Он добавил, что сенатор Грэм, как всегда, конструктивный и способствует приближению мира.

Чрезвычайно важно, чтобы гарантии безопасности оставались на столе и чтобы они работали на Украину, на настоящий и длительный мир,

– сказал Зеленский, поблагодарив Грема за поддержку.

Кроме этого, глава государства прокомментировал разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. По его словам, Макрон поделился деталями относительно недавних переговоров с мировыми лидерами.

Зеленский также отметил, что очень ценит общую позицию с президентом Франции относительно надежного и длительного мира, который можно обеспечить только на основе надежных гарантий безопасности.

В то же время глава государства отметил, что для Украины очень важна роль Соединенного Королевства в укреплении обороны и безопасности Европы. По словам Зеленского, с британским премьером Киром Стармером он обсудил будущие перспективы и возможности. А также добавил, что государство никогда не забудет уважение народа Великобритании к Украине и ее граждан.