Соответствующее заявление он сделал во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что заявил Трамп о Третьей мировой войне

Американский лидер подчеркнул, что длительные конфликты на Ближнем Востоке и война в Украине являются серьезной угрозой для глобальной безопасности, предупредив, что мир находится на грани Третьей мировой войны.

В то же время президент США заверил, что его администрация не допустит ее возникновения. Он отметил, что активно работает над прекращением войн и урегулированием конфликтов, потому что не хочет видеть убийства.

Посмотрите на разрушения на Ближнем Востоке, на жертвы среди россиян и украинцев. Это продолжается, и мы собираемся положить этому конец. Никому не выгодна Третья мировая война. И скажу вам прямо – она ближе, чем кажется. Если бы администрация Байдена оставалась еще год, мы уже были бы в ней. Но сейчас этого не произойдет,

– заявил Дональд Трамп.

Отдельно он выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров Вашингтона и Москвы, назвав их "большим шагом" к мирному урегулированию. В то же время он резко высказался о президенте Украины.

Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "скромным успешным комиком", а также "диктатором без выборов", повторяя тезисы российской пропаганды, которая уже звучала об украинском президенте.

К слову. во время своего выступления на конференции FII президент США Дональд Трамп заявил, что верит в скорое урегулирование "конфликта" России и Украины, а иначе война станет только сильнее, и также обвинил Зеленского.