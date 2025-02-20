Во время своего выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование российско-украинского конфликта за год, иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов.