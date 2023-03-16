Ці ракети випускають з літаків МіГ-31К. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Зверніть увагу Чому ППО інколи складніше збити дрон, ніж ракету

Що відомо про найновітніші ракети Росії

За словами Ігната, гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини.

Донедавна їх застосування мало разовий характер, але нещодавній залп з 6 ракет (Росія випустила 6 "Кинджалів" вночі 9 березня – 24 Канал) підтверджує дійсну небезпеку цієї зброї і критичну потребу в сучасній ППО,

– наголосив речник Повітряних сил.

Які ще ракети складно збивати ППО

Ігнат зауважив, що також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності – так би мовити, нижчої, тактичної ланки. Але вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення.

"Ми про це все чесно говоримо, щоб марно не вселяти якусь надію. Ми не Росія і не можемо брехати власному народу", – підкреслив полковник.

Важливо! 9 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Було здійснено 81 пуск ракет різного базування.

ЗРК, якими Україна може захиститись від "Кинджалів"

Нещодавно полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів, що системи Patriot і SAMP/T можуть збивати "Кинджали". Тут питання лише в дальності виявлення та знищення. Радіус дії таких зенітно-ракетних комплексів становить орієнтовно від 35 до 45 кілометрів.

"Тому, щоб прикритися від "Кинджалів" нам потрібно багато таких комплексів. Тут питання вже до наших партнерів – чи зможуть вони нам їх передати. І Patriot, і SAMP/T", – заявив Світан.

Окрім цього, ще один потужний протиракетний комплекс є в Ізраїлю – "Хец". Військовий експерт заявив, що поки ми його не отримаємо, але це може бути напрямком роботи українського МЗС.