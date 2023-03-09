Зенітно-ракетні комплекси, які можуть їх вражати, вже невдовзі має отримати Україна. Про це в стрімі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

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Які ЗРК можуть збивати "Кинджали"

"Кинджал" – аеробалістична ракета. Першим ступенем її розгону є літак, який підіймає її на певну висоту й розганяє до надзвукової швидкості. Далі ракета підіймається вверх на десятки кілометрів.

Тоді за балістичною траєкторією "Кинджал" починає спускатися на ціль. Її швидкість надзвукова – близька до гіперзвуку. Тому й дуже складно її відслідкувати.

Ті системи, які в нас є, вони здебільшого проти аерооб'єктів. Тут потрібні системи проти балістичних об'єктів. Це системи Patriot і SAMP/T. Ці ЗРК можуть збивати й "Кинджали",

– пояснив полковник ЗСУ.

Тут питання лише в дальності виявлення та знищення. Радіус дії таких зенітно-ракетних комплексів становить орієнтовно від 35 до 45 кілометрів.

"Тому, щоб прикритися від "Кинджалів" нам потрібно багато таких комплексів. Тут питання вже до наших партнерів – чи зможуть вони нам їх передати. І Patriot, і SAMP/T", – акцентує Роман Світан.

Також він підкреслив, що ще один хороший протиракетний комплекс є в Ізраїлю – "Хец". Військовий експерт певен, що поки ми його не отримаємо, але це може бути напрямком роботи українського МЗС.

Роман Світан про масовану атаку "Кинджалами": дивіться відео

Також співрозмовник відзначив, що росіяни також застосували й ракети авіаційного базування. Їх усіх вдалося нейтралізувати.

Були й 13 ракет С-300. Ці ми теж не можемо збивати, оскільки вони їх використовують у режимі балістичної ракети,

– зазначив Роман Світан.

У цьому разі росіяни переробили ракету класу "земля – повітря" таким чином, що під певним кутом іде запуск ракет, а далі вона йде за балістичною траєкторією та працює на дальності до 150 кілометрів.

Резюмуючи, полковник запасу ЗСУ відзначив, що цей обстріл з військової точки зору був абсолютно безтолковим. Мовляв, росіяни намарно витратили ракети, а виключити українську енергетику вже практично неможливо, адже вона вже роззосереджена.

Ракетна атака Росії

Росія в ніч проти 9 березня вкотре масовано атакувала Україну, запустивши ледь не сотню ракет. Серед них:

28 пусків – крилатих ракет Х-101, Х-555;

20 пусків – ракет "Калібр" (з трьох носіїв з Чорного моря);

6 пусків – надзвукових ракет Х-22;

6 пусків – гіперзвукових ракет "Кинджал";

8 пусків – керованих авіаційних ракет (це Х-31, Х-59, які випускають з Су-35);

13 пусків – ракет з зенітно-ракетних систем С-300;

8 – безпілотних комплексів "Шахід".

Повітряні сили ЗСУ змогли збити 34 з 48 крилатих ракет і 4 з 8 "Шахедів". Також організували "певну протидію" усім 8 керованим авіаційним ракетам, тож жодна з них не досягла своєї цілі.

Інформацію про використання одразу 6 гіперзвукових ракет "Кинджал" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вперше озвучив в ефірі 24 Каналу.