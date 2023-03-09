Загалом росіяни за ніч випустили по території України одразу 6 гіперзвукових ракет "Кинджал". Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Раніше такого не було
Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість "Кинджалів" загалом випустив противник. Використовував він різні літаки, зокрема стратегічної авіації,
– розповів Юрій Ігнат.
Загалом протягом ворожої атаки відбувся 81 пуск ракет. З них:
- 28 пусків – крилатих ракет Х-101, Х-555;
- 20 пусків – ракет "Калібр" (з трьох носіїв з Чорного моря);
- 6 пусків – надзвукових ракет Х-22;
- 6 пусків – гіперзвукових ракет "Кинджал";
- 8 пусків – керованих авіаційних ракет (це Х-31, Х-59, які випускають з Су-35);
- 13 пусків – ракет з зенітно-ракетних систем С-300;
- 8 – безпілотних комплексів "Шахед".
"Бачимо, який букет з БпЛА й ракет нам приготував противник цієї ночі. Що збито? Ми збили 34 ракети "Калібр" та Х-101, Х-555. Це те, що ми можемо збивати. І реально з 48 збито 34 ракети", – розповів речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат про нову ракетну атаку: дивіться відео
Натомість щодо керованих авіаційних ракет українські Повітряні сили організували "певну протидію", тож вони не досягли своїх цілей. Мова про всі 8 таких ракет. Втім, секрети протидії співрозмовник не розкрив.
Не будемо записувати їх у збиті. Просто: організовано протидію, маємо мінус 8 Х-31 та Х-59,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Водночас українські війська наразі не могли збити по 6 надзвукових ракет Х-22 й гіперзвукових "Кинджалів", а також 13 ракет С-300.
"Поки не маємо можливості збивати ці ракети, вони становлять для нас загрозу. А загалом результати ви бачите – 34 з 48 крилатих ракет збиті й 4 з 8 БпЛА "Шахед", – резюмував речник Повітряних сил.
Ракетна атака Росії 9 березня
У ніч проти 9 березня Росія завдала чергового ракетного удару по території України. На противагу останнім місяцям, коли такі удари ворог здійснював з самого ранку, цього разу атаки завдали пізно вночі.
Внаслідок атаки ворога були влучання в багатьох регіонах країни. Зокрема:
- Кіровоградщина,
- Одещина,
- Вінниччина,
- Дніпропетровщина,
- Київ,
- Львівщина,
- Харківщина,
- Запоріжжя,
- Житомирщина.