В общей сложности, россияне за ночь выпустили по территории Украины сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Раньше такого не было
Не помню, чтобы раньше такое вообще было. Шесть "Кинжалов" в общей сложности выпустил противник. Использовал он разные самолеты, в частности стратегической авиации,
– рассказал Юрий Игнат.
Всего в течение вражеской атаки произошел 81 пуск ракет. Из них:
- 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;
- 20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);
- 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;
- 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";
- 8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);
- 13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;
- 8 – беспилотных комплексов "Шахид".
"Видим, какой букет из БпЛА и ракет нам приготовил противник этой ночью. Что сбито? Мы сбили 34 ракеты "Калибр" и Х-101, Х-555. Это то, что мы можем сбивать. И реально из 48 сбито 34 ракеты", – рассказал спикер Воздушных сил.
Юрий Игнат о новой ракетной атаке: смотрите видео
В отношении управляемых авиационных ракет украинские Воздушные силы организовали "определенное противодействие", поэтому они не достигли своих целей. Речь обо всех 8 таких ракетах. Впрочем, секреты противодействия собеседник не раскрыл.
Не будем записывать их в сбитые. Просто: организовано противодействие, минус 8 Х-31 и Х-59,
– подчеркнул Юрий Игнат.
В то же время украинские войска не могли сбить по 6 сверхзвуковых ракет Х-22 и гиперзвуковых "Кинжалов", а также 13 ракет С-300.
"Пока нет возможности сбивать эти ракеты, они представляют для нас угрозу. А в целом результаты вы видите – 34 из 48 крылатых ракет сбиты и 4 из 8 БпЛА "Шахид", – резюмировал представитель Воздушных сил.
Ракетная атака России 9 марта
В ночь на 9 марта Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. В противоположность последним месяцам, когда такие удары враг совершал с самого утра, в этот раз атаку нанесли поздно ночью.
В результате атаки врага были попадания во многих регионах страны. В частности:
- Кировоградщина,
- Одесчина,
- Винницкая область,
- Днепропетровщина,
- Киев,
- Львовщина,
- Харьковщина,
- Запорожье,
- Житомирская область.