Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Обратите внимание Враг совершил 81 пуск: Воздушные силы сбили 34 ракеты и 4 беспилотника

️На Харьковщине много прилетов

В поселке Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома. Повреждены несколько жилых домов.

Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте,

– отметил Олег Синегубов.

Еще одна российская ракета в Песочине попала на открытой территории в болото. Тем временем в поселке Слобожанское Чугуевского района – повредила теплицы овощной фабрики.

Предварительно зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Работы по ликвидации последствий попаданий продолжаются. На месте все экстренные службы.

Узнайте больше Массированная ракетная атака 9 марта: что известно о жертвах и пострадавших

️По Харькову враг нанес 11 ракетных ударов

В эфире национального телемарафона городской глава Игорь Терехов сообщил, что всего по Харькову сегодня было 11 ракетных обстрелов. Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру. В частности, ТЭЦ, трансформаторные подстанции.

В результате обстрелов в Харькове нет напряжения. Так что весь город остался без света. Критическую инфраструктуру и медучреждения подключили к генераторам. Пока троллейбусы, трамваи и метрополитен не работают. На маршруты были выведены муниципальные автобусы.

Также в городе прекращено водоснабжение. Впрочем, во всех районах выставят водовозки.

Враг нас не запугает. Харьков работает, живет, и будем работать,

– подчеркнул Терехов.

Обратите внимание! Энергетики продолжают работать над восстановлением напряжения. Ситуация сложная. Впрочем, городские власти надеются, что энергоснабжение смогут возобновить в ближайшее время.