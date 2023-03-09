В городе раздалась серия взрывов. Обстрел города подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обратите внимание Россияне атаковали Одессу ракетами: в городе экстренно выключили свет

Харьков под вражеским обстрелом

Игорь Терехов только подтвердил факт обстрела города и призвал граждан соблюдать осторожность и не игнорировать сигнал тревоги. Глава ОВА Олег Синегубов также призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях из-за вражеской атаки.

По состоянию на 4.00 9 марта в Харькове, по данным местных телеграмм-каналов, прогремели от 8 до 10 взрывов.

Воздушная тревога по всей стране продолжается. Находитесь в укрытиях и берегите себя, ведь предсказать, куда будет атаковать страна-террорист, к сожалению, невозможно. Берегите себя, сохраняйте спокойствие и верьте в силы ПВО.

Массированный ракетный обстрел Украины

Ночью 9 марта Россия начала очередную массированную ракетную атаку Украины. Из большинства областей уже поступают сообщения о взрывах, однако официальных подтверждений прилетов или сбитых ракет пока нет.

Стоит отметить, что это нетипичная ситуация, ведь для нанесения ракетных ударов враг обычно выбирал утро или день. Однако в этот раз оккупанты решили обстреливать Украину именно ночью.