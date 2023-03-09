Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Окрім того, у Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

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️На Харківщині багато прильотів

У селищі Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку. Пошкоджено декілька житлових будинків.

Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці,

– зазначив Олег Синєгубов.

Ще одна російська ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото. Тим часом у селищі Слобожанське Чугуївського району – пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Роботі з ліквідації наслідків влучань тривають. На місці працюють усі екстрені служби.

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️По Харкову ворог завдав 11 ракетних ударів

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що загалом по Харкову сьогодні було 11 ракетних обстрілів. Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру. Зокрема, ТЕЦ, трансформаторні підстанції.

Внаслідок обстрілів у Харкові немає напруги. Тож усе місто залишилося без світла. Критичну інфраструктуру та медзаклади під'єднали до генераторів. Наразі тролейбуси, трамваї та метрополітен не працюють. На маршрути вивели муніципальні автобуси.

Також у місті припинене водопостачання. Втім, у всіх районах виставлять водовізки.

Ворог нас не залякає. Харків працює, живе, і будемо працювати,

– наголосив Терехов.

Зверніть увагу! Енергетики продовжують працювати над відновленням постачання електронапруги. Ситуація складна, втім, міська влада сподівається, що енергопостачання зможуть відновити найближчим часом.