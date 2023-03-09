Влучання є у декількох регіонах, серед них і Львівська область. Глава ОВА Максим Козицький розповів про ситуацію у регіоні, про це передає 24 Канал.

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Росія влучила у житлову зону на Львівщині

У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Розбір завалів ще триває. зазначають, що під ними можуть бути інші люди.

Козицький уточнив, що пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Ракетний удар на Дніпропетровщині

Влучання також є і на Дніпропетровщині. Є влучання у Нікопольському, Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

"Серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Наслідки атак нині ліквідовують", – повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко повідомив, що під вогонь російської артилерії потрапило місто Нікополь та населений пункт Червоногригорівської ТГ. Є руйнування, триває обстеження територій.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Яка ситуація у Києві

Декілька вибухів почули 9 березня й у Києві. На жаль, не минулося без постраждалих.Вибухи прогриміли у Святошинському та Голосіївському районах. Повідомляють, що постраждало 2 осіб.

Медики надали двом людям допомогу на місці, а згодом вирішили госпіталізували.