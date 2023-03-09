В эфире телемарафона глава Золочевской городской общины Игорь Гриньков сообщил о последствиях попадания. По его словам, два дома были полностью снесены и уничтожены.

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В поселке Большая Вильшаница ракета упала на два жилых дома

По словам главы Золочевской городской общины, около 4 утра 9 марта в селе Большая Вильшаница российская ракета упала на два жилых дома. В результате этого здания были полностью снесены и уничтожены.

Сразу после попадания спасатели местные жители и полиция начали работу над ликвидацией последствий. К сожалению, не обошлось без жертв, констатировал Игорь Гриньков.

Пока уже нашли тела 4 погибших. Известно, что детей среди жертв нет. Пятого жителя до сих пор ищут спасатели.

По словам соседей, еще один человек должен находиться под завалами. Мы ее ищем,

– отметил Игорь Гриньков.

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Жуткими фотографиями с места, куда попала вражеская ракета, поделились в ГСЧС. Россияне превратили жилые дома в сплошные руины.

Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасатели обнаружили 4 погибших (2 мужчин и 2 женщины),

– отметили в ГСЧС.

Оккупанты превратили гражданские дома в руину / Фото ГСЧС

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