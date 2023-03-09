Жуткие фото с мест российских "прилетов" показали в ГСЧС. Россияне превратили жилые дома в руины.
Узнайте больше Снова удары по энергетике: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта
Последствия ракетного удара во Львовской области
Около 04:00 в Золочевском районе Львовской области в результате ракетного удара произошло разрушение двух частных жилых домов.
Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасатели обнаружили 4 погибших (2 мужчин и 2 женщины),
– отметили в ГСЧС.
Разбор конструкций разрушенных домов продолжается. ГСЧС привлекли к работе До 28 спасателей, 5 единиц спецтехники и кинологический расчет.
Оккупанты превратили гражданские дома в руину / Фото ГСЧС
Российские террористы разрушили жилые дома: смотрите видео
Коротко о массированной ракетной атаке 9 марта
- Ночью 9 марта по всей Украине раздалась воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах в разных областях.
- Оккупанты нанесли множественные удары по Днепропетровщине беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть прилеты в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.
Предварительно, из-за массированной атаки один человек погиб, два – пострадали. Все подробности выясняют.
- Бойцы Путина попали в энергообъект в Одесской области. Кроме того, в результате обстрела разрушены жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес около 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине.
- В Киевской городской военной администрации сообщили, что оккупанты попали в объект инфраструктуры, предварительно, ракетой "Кинждал". За почти 7 часов тревоги в столице россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – от "Shahed" и до всего наименования крылатых ракет.