Максим Марченко – глава Одесской ОВА – сообщил, что, к сожалению, есть прилет. Оккупанты попали в энергетический объект. Кроме того, враг повредил жилые дома.

Обратите внимание Россия начала массированный ракетный обстрел Украины – в ряде регионов раздаются взрывы

По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет. Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях,

– подчеркнул глава ОВА.

В настоящее время на территории области действует ограничение электроснабжения.

Оккупанты обстреляли Харьков

Игорь Терехов сообщил, что в Харькове раздалась серия взрывов. Никаких деталей мэр города не раскрыл. Между тем местные телеграмм-каналы сообщают об от 8 до 10 взрывах.

Украинцев также предупреждают, что доверять нужно только информацию из официальных источников. Российские оккупанты атакуют Украину не только ракетами, но и фейками.

Важно! В Киевской ОВА заявили, что во время воздушной тревоги в ночь на 9 марта силы ПВО работали над Киевщиной. Никаких деталей пока не раскрывают.