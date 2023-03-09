Находиться в месте безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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