Находиться в месте безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
Обратите внимание ВСУ оттеснили врага от Бахмута и создали "черную дыру": военная сводка от Свитана
Во многих областях Украины в ночь на 9 марта была объявлена воздушная тревога. Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться в месте безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
Обратите внимание ВСУ оттеснили врага от Бахмута и создали "черную дыру": военная сводка от Свитана