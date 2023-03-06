Готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность вражеских атак очень высока. Об этом сообщили в ОК "Юг".

Читайте также Причина очень проста, – в ВСУ объяснили, почему россияне стали активно запускать дроны с Севера.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Военные отметили, что "поставив на паузу" массированные ракетные атаки, время от времени Россия применяет авиацию и ракеты воздушного базирования группы дронов-камикадзе. Кроме того – наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов, или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения.

Противник продолжает воздушную разведку и ищет новую тактику повышения результативности применения ракетных ударов.

Корабельную группировку в Черном море враг держит на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега. Среди 15 кораблей остаются 3 ракетоносителя, два из которых подводные. В общей сложности это до 16 "Калибров".

Готовность ракетоносителей в море свидетельствует о том, что вероятность атак максимально высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, не игнорируйте воздушную тревогу,

– отметили в ОК "Юг".

Также следует помнить о минной опасности на деоккупированной территории и прибрежной зоне, где после шторма море может приносить вражеские мины.

Смотрите также Кому война, а кому – родная мать: как компания Oriflame продолжает работать в России

К чему могут готовиться оккупанты

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне накапливают средства для очередной атаки по нашему государству. Ведь враги не добились цели обстрелов, хотя и бьют по объектам критической инфраструктуры с осени 2022 года.

Спикер Воздушных сил отметил, что у россиян может работать производство оружия. Правда, на ограниченных ресурсах. В частности, из-за санкций. Кроме того, противник имеет старые советские Х-22, С-300.

По словам Игната, именно поэтому враг не снизит интенсивность боевых действий в прифронтовых регионах ракетами. Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ ответил на вопрос, накапливает ли Россия оружие для новой массированной атаки, будет ли прибегать к точечным ударам.

"Точечные, не точечные, но будут наносить (удары – 24 Канал) по тем целям, которые они будут себе выбирать. Поэтому готовность должна быть постоянной и нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул Юрий Игнат.