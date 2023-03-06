Oriflame и российский рынок

Еще в начале марта 2022 года компания заявила, что из-за полномасштабного вторжения в Украину сокращает работу в России, то есть отменяет все мероприятия, продажи онлайн, разное спонсирование и т.д.

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Поскольку у компании есть склад по изготовлению продукции в стране-агрессоре, то они будут работать только с ним, а поставки продуктов из Европы прекратятся.

Oriflame предпринимает решительные шаги для постепенного прекращения своей деятельности в России: сейчас мы остановили инвестиции, маркетинг, тренинговые активности и организацию всех мероприятий. Кроме того, мы также останавливаем онлайн-продажи незарегистрированным конечным потребителям в России. Эти действия будут иметь существенное материальное влияние на бизнес Oriflame в России. Компания не ожидает получения прибыли от деятельности на ее территории,

– сообщили почти год назад на сайте компании Oriflame Украина.

Но все не так, как кажется, ведь компания продолжает вкладывать инвестиции в бизнес. Сейчас, если внимательно посмотреть на упаковку новинок от Oriflame, вы найдете информацию о том, что одним из импортеров продукции остается Россия. То есть товары продолжают поступать в страну из других складов.

Товары Oriflame и российский рынок / Скриншот предоставила Комиссарчук Виктория

Бонусные программы и конференция: как сотрудничество с оккупантами продолжается

Как рассказала 24 Каналу бывшая партнерша бренда Татьяна Пахалюк, 14 января 2023 года (ред. В то время, как россияне обстреляли жилой дом в Днепре, где погибло немало людей) появилась информация о том, что Oriflame проводит конференция в Абу-Даби, ОАЭ, куда повезли русских фаворитов от компании.

Важно, один из приглашенных лиц, к примеру, еще раньше в своем телеграм-канале предлагала прислать продукцию Oriflame, как гуманитарную помощь для российских военных, ведь они "герои". Кроме того, это не единственный случай, когда российские партнеры поддержали войну против Украины. Детальнее об этом можно узнать здесь.



Гуманитарка для оккупантов / Скриншот предоставила Татьяна Пахалюк

Представительство компании в Украине сообщили Oriflame Россия о фактах такой гуманитарной помощи. На это им ответили, что не разделяют такие действия. Однако наказание по этой ситуации так никто и не получил,

– добавила собеседница.

Впоследствии на встрече с высшим руководством сообщили, что мероприятие, которое проходило для россиян, было "с большими ограничениями" и не было таким "грандиозным, как кажется".

Однако, представьте, уже в мае этого года, в Санкт-Петербурге должна состояться вновь большая конференция для 1 500 российских менеджеров. Конечно, все налоги с проведения этого мероприятия впоследствии попадут в бюджет страны-агрессора.

Позиция высшего руководства компании

По словам Татьяны, компания придерживается тезиса "вне политики" и не может бросить якобы своих людей. Даже в новогоднем обращении главного исполнительного директора Oriflame Магнуса Бренстрома, идет речь о том, что компания не собирается уходить с российского рынка, а прошлый год стал для россиян довольно не легким.



Oriflame не собирается уходить с российского рынка / Скриншот предоставила Татьяна Пахалюк

Интересно, что на горячей линии компании не стали отрицать, что сотрудничество головного офиса Oriflame (Швеция) с Россией не остановилось. Но там добавили и то, что зарубежного финансирования в эту страну нет.

Тогда вопрос: каким образом проводятся все конференции, почему выделяются средства на премии и бонусы для менеджеров и топ-лидеров?

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Во всей этой истории удивляет и то, какую позицию придерживаются украинские представители Oriflame. К примеру, один из топ-лидеров Ирина Яременко призывает на обучении своих партнеров не освещать войну и не негативить по этому поводу (делать репосты с рабочих страниц по поводу сборов для военных и т.д.)

Зная, что у меня погиб брат на фронте, она высказалась "не хочу никого обидеть, но не всех больных война убила". Эту фразу Ирина сказала из-за того, что я и моя коллега Комисарчук Виктория решили уйти из компании, потому что не разделяем позиции бизнеса, который продолжает работать в России,

– делится Татьяна.

Хуже этого, может быть только то, что топ-лидер на прямых эфирах своим партнерам предлагает один из методов повышения продаж продукции, а именно "дружить с украинскими военными", ведь те "сейчас получают немалую зарплату", а значит, перед праздниками могут порадовать своих матерей или жен подарками. Как говорится: "кому война, а кому родная мать".

Сколько денег Oriflame платит стране-агрессору

Напомним, что Россия за год полномасштабной войны с Украиной потратила 114,4 миллиарда долларов. Из них расходы по обеспечению армии агрессора составляют 36,1 миллиарда долларов. Часть этих денег снабдила компания Oriflame.

По данным российских СМИ, в 2021 году компания Oriflame уплатила налог на прибыль предприятия на сумму свыше 61 миллиона рублей. Это примерно 817 тысяч долларов. Кроме того, каждый из директоров и менеджеров компании

уплачивает единый налог в 6%. А это снова дополнительные деньги в госбюджет агрессорки.

В то же время, согласно информации, обнародованной в годовом отчете, сама же компания неплохо зарабатывает в России – по продажам своей продукции она получила в 2021 году более 165 миллионов евро.