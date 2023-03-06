Oriflame и российский рынок
Еще в начале марта 2022 года компания заявила, что из-за полномасштабного вторжения в Украину сокращает работу в России, то есть отменяет все мероприятия, продажи онлайн, разное спонсирование и т.д.
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Поскольку у компании есть склад по изготовлению продукции в стране-агрессоре, то они будут работать только с ним, а поставки продуктов из Европы прекратятся.
Oriflame предпринимает решительные шаги для постепенного прекращения своей деятельности в России: сейчас мы остановили инвестиции, маркетинг, тренинговые активности и организацию всех мероприятий. Кроме того, мы также останавливаем онлайн-продажи незарегистрированным конечным потребителям в России. Эти действия будут иметь существенное материальное влияние на бизнес Oriflame в России. Компания не ожидает получения прибыли от деятельности на ее территории,
– сообщили почти год назад на сайте компании Oriflame Украина.
Но все не так, как кажется, ведь компания продолжает вкладывать инвестиции в бизнес. Сейчас, если внимательно посмотреть на упаковку новинок от Oriflame, вы найдете информацию о том, что одним из импортеров продукции остается Россия. То есть товары продолжают поступать в страну из других складов.
Товары Oriflame и российский рынок / Скриншот предоставила Комиссарчук Виктория
Бонусные программы и конференция: как сотрудничество с оккупантами продолжается
Как рассказала 24 Каналу бывшая партнерша бренда Татьяна Пахалюк, 14 января 2023 года (ред. В то время, как россияне обстреляли жилой дом в Днепре, где погибло немало людей) появилась информация о том, что Oriflame проводит конференция в Абу-Даби, ОАЭ, куда повезли русских фаворитов от компании.
Гуманитарка для оккупантов / Скриншот предоставила Татьяна Пахалюк
Представительство компании в Украине сообщили Oriflame Россия о фактах такой гуманитарной помощи. На это им ответили, что не разделяют такие действия. Однако наказание по этой ситуации так никто и не получил,
– добавила собеседница.
Впоследствии на встрече с высшим руководством сообщили, что мероприятие, которое проходило для россиян, было "с большими ограничениями" и не было таким "грандиозным, как кажется".
Однако, представьте, уже в мае этого года, в Санкт-Петербурге должна состояться вновь большая конференция для 1 500 российских менеджеров. Конечно, все налоги с проведения этого мероприятия впоследствии попадут в бюджет страны-агрессора.
Позиция высшего руководства компании
По словам Татьяны, компания придерживается тезиса "вне политики" и не может бросить якобы своих людей. Даже в новогоднем обращении главного исполнительного директора Oriflame Магнуса Бренстрома, идет речь о том, что компания не собирается уходить с российского рынка, а прошлый год стал для россиян довольно не легким.
Oriflame не собирается уходить с российского рынка / Скриншот предоставила Татьяна Пахалюк
Тогда вопрос: каким образом проводятся все конференции, почему выделяются средства на премии и бонусы для менеджеров и топ-лидеров?
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Во всей этой истории удивляет и то, какую позицию придерживаются украинские представители Oriflame. К примеру, один из топ-лидеров Ирина Яременко призывает на обучении своих партнеров не освещать войну и не негативить по этому поводу (делать репосты с рабочих страниц по поводу сборов для военных и т.д.)
Зная, что у меня погиб брат на фронте, она высказалась "не хочу никого обидеть, но не всех больных война убила". Эту фразу Ирина сказала из-за того, что я и моя коллега Комисарчук Виктория решили уйти из компании, потому что не разделяем позиции бизнеса, который продолжает работать в России,
– делится Татьяна.
Хуже этого, может быть только то, что топ-лидер на прямых эфирах своим партнерам предлагает один из методов повышения продаж продукции, а именно "дружить с украинскими военными", ведь те "сейчас получают немалую зарплату", а значит, перед праздниками могут порадовать своих матерей или жен подарками. Как говорится: "кому война, а кому родная мать".
Сколько денег Oriflame платит стране-агрессору
Напомним, что Россия за год полномасштабной войны с Украиной потратила 114,4 миллиарда долларов. Из них расходы по обеспечению армии агрессора составляют 36,1 миллиарда долларов. Часть этих денег снабдила компания Oriflame.
В то же время, согласно информации, обнародованной в годовом отчете, сама же компания неплохо зарабатывает в России – по продажам своей продукции она получила в 2021 году более 165 миллионов евро.