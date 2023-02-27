Сколько было заработано на крови

Rockwool даже после аннексии Крыма и зарабатывала миллионы крон в России. Обзор контрактов в официальной базе данных тендеров российского правительства показал, среди прочего, по крайней мере в 21 случае российские представители Rockwool поставили продукцию на общую сумму 123 миллиона рублей (около 11,5 миллиона датских крон) предприятиям, выполняющим крупные заказы от имени Минобороны России.

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Продукция Rockwool есть в российских военных кораблях.

В контракте с сентября 2017-го, например, указано, что один из постоянных партнеров Rockwool ООО "Морские комплексные системы" поставил материалы на судостроительный завод "Северная верфь". Продукция должна была быть использована для строительства военного корабля "Всеволод Бобров".

Корабль прибыл в январе 2022 года в Черноморский флот России, а в следующем месяце активно участвовал в кровопролитном сражении за стратегически важный остров Змеиный, куда Россия вторглась в первый день войны.

Корабль играл очень активную роль, сначала транспортируя боеприпасы и военную технику на остров Змеиный. Позже "Всеволод Бобров" получил на борт ракетный комплекс "Панцирь-С1" для обеспечения противодействия атак с воздуха, поэтому корабль использовался не только для транспортировки, но и для боевых действий.

– рассказывает украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Тара Ван Хо, являющаяся одним из ведущих мировых экспертов по правам человека и бизнеса в Эссексской юридической школе в Англии, оценила документацию и осудила поставки продукции Rockwool на судно Всеволод Бобров.

В 2017 году Россия стояла за серьезными нарушениями международного гуманитарного права во время двух незаконных оккупаций Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году. Поставка их военным оборудованием для кораблей, самолетов и артиллерии несет в себе риск того, что продукты способствуют международным преступлениям. А в этом случае с "Всеволодом Бобровым" этот риск материализовался.

Продукция Rockwool также использовалась для других проектов, чем те, что перечислены в базе данных тендеров. Rockwool в России с гордостью заявляет в социальных сетях, что в 2007 году она снабжала материалы для фрегата "Адмирал Горшков", а в 2015 году провела звукоизоляцию всего культового штаба Минобороны России в Москве.

Что говорят в компании

Rockwool не хочет давать интервью. Майкл Зарин, руководитель отдела коммуникаций в Rockwool Group, прислал письменный ответ, в котором он не касается 21 недавнего флотского проекта, который был завершен в годы после 2014 года:

У Rockwool нет клиентских отношений с российским правительством или другими государственными учреждениями. Приведенные примеры стары и уходят в 2007 году. Сегодня ситуация заметно отличается, и мы полностью придерживаемся санкций, действующих в любое время. В России мы больше не производим конкретные продукты для этого сегмента, – говорит он, не уточняя, что это значит.

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