Об этом говорится в расследовании The Insider совместно с Le Monde и Bellingcat. Расследователи отмечают, что так называемая "гуманитарная помощь" состояла как из товаров со складов "Ашана", так и товаров, собранных волонтерами на территории сети магазинов в разных регионах страны.

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"Ашан" отказался выйти из российского рынка

"В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти. Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения французский "Ашан" остался на российском рынке, заявив, что "бросить своих сотрудников, их семьи, а также своих клиентов – это не наш выбор".

Расследователям удалось установить, что к моменту этого заявления "Ашан" уже оказывал поддержку не только своим сотрудникам, но и российским военным.

Что выдало "Ашан"

Журналисты обратили внимание на письмо контролера управления "Ашан – Санкт-Петербург" Наталии Зельцер от 15 марта 2022 года. Все товары в так называемой "гуманитарной" помощи почему-то предназначаются для мужчин.

Например, минимальный размер носков в списке – 25, что соответствует 40 размерам обуви. Также есть сигареты, которые вообще никогда не предоставляются как гуманитарная помощь, зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей.

Число товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит о том, что получателей было много, этого хватило бы на один – два батальона. Общая стоимость этой мартовской партии "помощи" составляла 2 миллиона рублей,

– пишет The Insider.

В оказавшейся в распоряжении редакции переписке Зельцер пишет в центральный офис и просит оформить "гумпомощь" как закупку со стороны десяти юрлиц. Из московского офиса поступает ответ с перечислением десяти юрлиц.



Пакет "Ашан", на видео, где российские военные благодарят за помощь / Фото The Insider

"Гуманитарную" помощь оплачивали

В распоряжении The Insider есть счета-фактуры от этих юрлиц, поэтому оплата действительно была оформлена на них. Однако менеджер по логистике "Ашан – Санкт-Петербург" Эльмира Иванова заявила, что на самом деле "Ашан" выделял эти предметы бесплатно из своих запасов. Впрочем, она уточнила, что не знает, кто являлся конечным получателем – военные или гражданские лица.

The Insider связался с руководителями этих десяти компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, и некоторые из них ничего не скрывали. Директор ООО "МТК" Сергей Пома и директор ООО "Энергия-3000" Галина Баранова признали, что помощь поступала именно российским военным, но подробности сообщить отказались.

Компании, выбранные для легализации снабжения военных, связаны между собой: все они обслуживают петербургский ГУП "Пассажиравтотранс", который, в свою очередь, принадлежит городскому Комитету по транспорту.

"Ашан" задействовал в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Об этом свидетельствует то, что снабжение согласовывалось с московским офисом, и то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории торговых центров, принадлежащих "Ашану". Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса",

– говорится в сообщении.

"Ашан" может попасть под санкции

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынка.

У "Ашана" в России 230 магазинов, что составляет 10% от оборота, то есть около 3,2 миллиарда долларов в год.

"Леруа Мерлен" тоже помогает российским военным

Вероятно, российским военным помогает не только "Ашан", но и "Леруа Мерлен", также связанный с холдингом. Расследователи отмечают, что "Леруа Мерлен" также занимался поставкой товаров на оккупированные территории.

На опубликованном в декабре 2022 года видео из Мариуполя можно увидеть, как члены "Молодой Гвардии Единой России" разгружают одинаковые паллеты с фирменным знаком "Леруа Мерлен".



Кадр из видео о поставках "гуманитарной помощи" в Мариуполе / Фото The Insider

"Ашан" помогает России бороться с уклонистами

"Ашан", кроме так называемой "гуманитарной помощью", помогал российским властям бороться с уклоняющимися от призыва.

"Ашан" собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках (причем данные о военных билетах у сотрудников начали собирать еще до начала полномасштабного вторжения в январе 2022 года).

После объявления мобилизации "Ашан" помогал военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Российское руководство "Ашана" отказалось от комментариев. В пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается.

"Ашан Украина" требует объяснений от французского офиса

В пресс-службе "Ашан Украина" сообщили 24 Каналу, что требуют объяснений от французского офиса.

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию", – говорится в сообщении.