Про це йдеться у розслідуванні The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat. Розслідувачі зазначають, що так звана "гуманітарна допомога" складалися як із товарів зі складів "Ашану", так і з товарів, зібраних волонтерами на території мережі магазинів у різних регіонах країни.

Дивіться також Наче окупанти знали наперед: ЄС хоче заборонити постачання унітазів в Росію

"Ашан" відмовився вийти з російського ринку

"У деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників", – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення французький "Ашан" залишився на російському ринку, заявивши, що "кинути своїх співробітників, їхні сім'ї, а також своїх клієнтів – це не наш вибір".

Розслідувачам вдалося встановити, що до моменту цієї заяви "Ашан" вже надавав підтримку не лише своїм співробітникам, а й російським військовим.

Що видало "Ашан"

Журналісти звернули увагу на лист контролерки управління "Ашан – Санкт-Петербург" Наталії Зельцер від 15 березня 2022 року. Всі товари у так званій "гуманітарній" допомозі чому призначаються для чоловіків.

Наприклад, мінімальний розмір шкарпеток у списку – 25, що відповідає 40 розміру взуття. Також є сигарети, які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога, запальнички, бритви, але немає нічого для жінок та дітей.

Число товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) говорить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один – два батальйони. Загальна вартість цієї березневої партії "допомоги" складала 2 мільйони рублів,

– пише The Insider.

У листуванні, що опинилося в розпорядженні редакції, Зельцер пише в центральний офіс і просить оформити "гумдопомогу" як закупівлю з боку десяти юросіб. З московського офісу надходить відповідь із перерахуванням десяти юросіб.



Пакунок "Ашан", на відео, де російські військові дякують за допомогу / Фото The Insider

"Гуманітарну" допомогу оплачували

У розпорядженні The Insider є рахунки-фактури від цих юросіб, тож оплата справді була оформлена на них. Проте менеджерка з логістики "Ашан – Санкт-Петербург" Ельміра Іванова заявила, що насправді "Ашан" виділяв ці предмети безкоштовно зі своїх запасів. Втім, вона уточнила, що не знає, хто був кінцевим одержувачем – військові чи цивільні особи.

The Insider зв'язався з керівниками цих десяти компаній, на які було оформлено гуманітарну допомогу, і деякі з них нічого не приховували. Директор ТОВ "МТК" Сергій Пома та директорка ТОВ "Енергія-3000" Галина Баранова визнали, що допомога надходила саме російським військовим, але подробиці повідомити відмовилися.

Компанії, обрані для легалізації постачання військовим, пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький ГУП "Пасажиравтотранс", який, своєю чергою, належить до міського Комітету з транспорту.

"Ашан" задіяв у постачаннях для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що постачання узгоджувалося з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збирання допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу",

– йдеться у повідомленні.

"Ашан" може потрапити під санкції

Ззгідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і призвести до відходу компанії з російського ринку.

"Ашан" має в Росії 230 магазинів, що становить 10% від обороту, тобто близько 3,2 мільярда доларів на рік.

"Леруа Мерлен" теж допомагає російським військовим

Ймовірно, російським військовим допомагає не лише "Ашан", а й "Леруа Мерлен", що також стосується холдингу. Розслідувачі зазначають, що"Леруа Мерлен" також займався поставкою товарів на окуповані території.

На опублікованому в грудні 2022 року з відео з Маріуполя можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".



Кадр з відео про постачання "гуманітарної допомоги" у Маріуполі / Фото The Insider

"Ашан" допомагає Росії боротися з ухилянтами

"Ашан", окрім так званої "гуманітарної допомоги", допомагав російські владі боротися з ухилянтами від призову.

"Ашан" збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників (причому дані про військові квитки у співробітників почали збирати ще до початку повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року).

Після оголошення мобілізації "Ашан" допомагав військкоматам виконувати норму: прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" відмовилося від коментарів. У пресслужбі французького "Ашана" заявили, що компанія поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається.