Проте частина речей, яка буде під забороною, має вдарити по промисловому потенціалу. Мовиться про унітази, змивні бачки та іншу сантехніку.

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Крім цього, у Росію не експортуватимуть пряжу, машини для сортування пошти, горщики для димоходів, цеглу, шини та навіть "пера для ручок".

Символ провалу Путіна

Російські солдати крали туалети спочатку у Грузії у 2008 році, а згодом, у 2022 році, і в Україні. Унітази стали символом 24-річного правління російського президента Владіміра Путіна і доказом, що нічого не допомогло покращити життя росіян. Про це також на початку повномасштабного вторгнення говорив президент України Володимир Зеленський.

Нехай беруть унітази, вони знадобляться їм у дорозі, і повертаються додому. Росіяни раніше говорили про свою найбільшу мрію – побачити Париж і померти. Тепер вони мріють вкрасти туалет і померти, – зазначив Зеленський.

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