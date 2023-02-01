Про це для 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що під великим ударом опинилися хворі на діабет, яким потрібен інсулін.

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"На все місто знайшовся один ендокринолог. Це дуже показово. Він приймає до першої години дня по різних лікарнях. Люди просто не потрапляють на такий прийом", – розповів Андрющенко.

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Обікрали всі лікарні

За словами радника міського голови, у Маріуполі зросла напруга на медичні заклади, бо знову по цивільних лікарнях окупанти відкрили військові шпиталі. Загарбники змушують лікарів опікуватися саме росіянами. Крім цього, у місті немає донорської крові.

Андрющенко розповів, що завдяки партизанам отримали документи, в яких мовиться про вивіз всього дорогого медичного обладнання з Маріуполя. Засоби відправили до Росії та в окупований Донецьк.

"Натомість росіяни позавозили неякісне обладнання. Це просто старий мотлох. Єдиний корпус, який вони показово побудували з міноборони, має певне обладнання, але воно не працює. Немає достатнього електропостачання", – розповів Андрющенко.

Немає обліку смертей

Радник мера зазначив, що під ударом опинилися літні люди та всі, хто має хронічні захворювання. Андрющенко сказав, що мінімум 65 тисяч мешканців Маріуполя зараз – це саме пенсіонери. Половина з них потребує сторонньої допомоги.

Рівень смертності зріс мінімум у 8 разів, ніж було до цієї фази війни. Він зростає, бо навіть обліку людей, які помирають (якщо це люди літні й не можуть самостійно прийти в лікарню), немає. Це відбувається по всьому місту. Ми не дорахуємось десятків тисяч маріупольців, – додав Андрющенко.

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