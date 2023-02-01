Об этом для 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что под большим ударом оказались больные диабетом, которым нужен инсулин.
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"На весь город нашелся один эндокринолог. Это очень показательно. Он принимает до часу дня по разным больницам. Люди просто не попадают на такой прием", – рассказал Андрющенко.
Заметьте – Петр Андрющенко о состоянии медицины в Мариуполе: смотрите видео
Обворовали все больницы
По словам советника городского головы, в Мариуполе возросло напряжение на медицинские учреждения, потому что снова по гражданским больницам оккупанты открыли военные госпитали. Захватчики заставляют врачей заниматься именно россиянами. Кроме того, в городе нет донорской крови.
Андрющенко рассказал, что благодаря партизанам получили документы, в которых говорится о вывозе всего дорогостоящего медицинского оборудования из Мариуполя. Средства отправили в Россию и в оккупированный Донецк.
"Вместо этого россияне завозили некачественное оборудование. Это просто старый хлам. Единственный корпус, который они показательно построили из минобороны, имеет определенное оборудование, но оно не работает. Нет достаточного электроснабжения", – рассказал Андрющенко.
Нет учета смертей
Советник мэра отметил, что под ударом оказались пожилые люди и все, у кого есть хронические заболевания. Андрющенко сказал, что минимум 65 тысяч жителей Мариуполя сейчас – это пенсионеры. Половина из них нуждается в посторонней помощи.
Уровень смертности вырос минимум в 8 раз, чем было до этой фазы войны. Он растет, потому что даже учета умирающих людей (если это люди пожилые и не могут самостоятельно прийти в больницу), нет. Это происходит по всему городу. Мы не досчитаемся десятков тысяч мариупольцев, – добавил Андрющенко.
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- В Мариуполь привозят мобилизованных. Их стараются не селить в одном месте.