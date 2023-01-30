Во время "совка" этот населенный пункт был назван в честь россиянина и советского деятеля Алексея Жданова. Мариуполь с 1948 по 1989 год так и называли его фамилией – то есть Жданов. Сейчас оккупантам не терпится вернуть это название. Об этом они даже снимают сюжеты на своем телевидении, – информирует 24 Канал.

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Россия промывает мозги людям в оккупированном Мариуполе

Очень иронично, что проводившая опрос журналистка делала это в рамках программы "Народная мысль". Хотя как можно говорить о свободной и народной мысли в условиях оккупации, понять адекватному человеку крайне трудно. Важно, что пропагандистка опрашивала исключительно людей постарше, которые, очевидно, родились тогда, когда Мариуполь был Ждановым, а они были молодыми и очень скучают по этим временам.

Собственно, мнение молодежи, которая росла во времена Независимой Украины и знает свой родной город как Мариуполь, вовсе не учитывалась во время опроса. Это является одним из ключевых доказательств того, что главной задачей этого сюжета было не осветить объективную реальность, а транслировать четкую "линию партии".

Хотя все же один почтенный господин сказал мудрую вещь, и это никто не вырезал из сюжета. Он констатировал, что как город назывался, когда его построили, так он и должен называться. Если подробно изучить этот вопрос, то первое название Мариуполя – Домаха. Тогда населенный пункт был крепостью запорожских казаков.

Псевдожурналисты снимают сюжеты о переименовании оккупированного Мариуполя: смотрите видео

О Жданове, на честь которого оккупанты хотят снова переименовать Мариуполь, ничего хорошего сказать нельзя. Он был одним из винтиков советской системы. К тому же, определенную часть своей карьеры отвечал за агитацию и пропаганду – то есть промывал мозги людям. А также он организовывал репрессии. Собственно, во времена Большого террора 30-х годов XX века из-за его подписей на определенных документах погибли почти две сотни человек.

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В то же время следует отметить, почему Мариуполь назвали именно так в конце 90-х годов. Одна из версий повествует о том, что такое название дословно означает "Город Марии".