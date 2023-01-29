Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, первая волна мобилизованных несколько дней назад заехала рядом с поселком Ялта. Это второй такой лагерь. Первый был расположен в Урзуфе.
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Приехали заработать денег
Как рассказал Андрющенко, именно вблизи поселка Ялта мобилизованных готовят и возят на полигон.
Мотивации там нет. Они делятся с местными, что пошли на войну, потому что нужно платить ипотеку. Да и деньги какие-нибудь будут. Рабы – есть рабы,
– заметил Андрющенко.
Кроме того, еще одну партию мобилизованных отвезли на территорию бывшего Никольского района, где их сейчас расселяют. Этих оккупантов забрали на войну буквально недавно. А после недавних "хлопков" в Мариуполе их стараются расселять рассредоточено.
Андрющенко рассказал, какая ситуация в Мариуполе: смотрите видео
Это уже третий лагерь именно мобилизованных. Видим к концу недели очередное резкое увеличение военной группировки возле Мариуполя. По нашим подсчетам, контингент вырос где-то на 3-4,5 тысячи,
– отметил Андрющенко.
Как именно оккупанты будут использовать эти партии мобилизованных – пока неизвестно. Однако за ситуацией тщательно следят.
Какая сейчас ситуация в Мариуполе
- Россияне продолжают въезжать в Мариуполь. По данным Андрющенко, их в городе уже около 40 тысяч. Речь идет как о военных, так и о гражданских.
- Они заселяются в квартиры и дома местных. Им не хватает лагерей, которые оккупанты разбили для собственных строителей.
- Также Мариуполем уже не заправляют кадыровцы. Теперь всем занимается российская ФСБ. Также там видели представителей росгвардии.