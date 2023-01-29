Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, перша хвиля мобілізованих кілька днів тому заїхала поруч з селищем Ялта. Це – другий такий табір. Перший був розташований в Урзуфі.

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Приїхали заробити грошей

Як розповів Андрющенко, саме поблизу селища Ялта мобілізованих готують та возять на полігон.

Мотивації там ніякої немає. Вони діляться з місцевими, що пішли на війну, бо треба платити іпотеку. Та й гроші якісь будуть. Раби – є раби,

– зауважив Андрющенко.

Крім того, ще одну партію мобілізованих завезли на територію колишнього Нікольського району, де їх зараз розселяють. Цих окупантів забрали на війну буквально нещодавно. А після нещодавніх "бавовн" в Маріуполі їх стараються розселяти розосереджено.

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Це вже третій табір саме мобілізованих. Бачимо на кінець тижня чергове різке збільшення військового угруповання біля Маріуполя. За нашими підрахунками, контингент зріс десь на 3-4,5 тисячі,

– зазначив Андрющенко.

Як саме окупанти будуть використовувати ці партії мобілізованих – наразі невідомо. Однак за ситуацією ретельно стежать.

Яка зараз ситуація в Маріуполі