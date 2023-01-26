Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, населення в місті тим часом скорочується – чимало людей помирає, а дехто виїжджає.
До речі На казармі окупантів у Маріуполі з'явився напис "Слава ЗСУ"
Росіяни розселяються по квартирах та домівках маріупольців
Андрющенко зазначив, що в Маріуполі зростає кількість громадян Росії – як військових, так і цивільних. Наразі їх уже налічується в місті до 40 тисяч осіб.
Розселяються вже, не соромлячись, безпосередньо по квартирах, по домівках маріупольців. Не вистачає тих таборів, які вони розбивали для своїх будівельників,
– заявив радник мера Маріуполя.
За його словами, експансія триває, населення Маріуполя тим часом скорочується – чимало людей помирає, а дехто виїжджає. До того ж їдуть узагалі з Донецької області, через що два пункти пропуску не справляються з потоком людей, тому окупанти обіцяють відкрити додаткові пункти.
Андрющенко розповів, як росіяни заробляють на мешканцях Маріуполя: дивіться відео
Як окупанти заробляють на маріупольцях
Радник міського голови Маріуполя розповів, що те, що окупантів у місті стає все більше, добре видно візуально. Так, на одного маріупольця можна помітити трьох не місцевих. І загарбники обживаються у місті.
Вони започатковують нові дуже хитрі бізнеси. Наприклад, їх же безкоштовно годують – усіх цих бурятів та інших – по таборах,
– сказав Андрющенко.
Тож, за його словами, безпосередньо в своїх наметах у таборах окупанти почали продавати маріупольцям задешево їжу, якою їх годують. Тому що зарплатня у них достатня, щоб годуватися в іншому місці або купувати нормальну їжу в магазинах.
Тобто, додав він, загарбники заробляють на місцевих мешканцях, де можуть, а маріупольці не мають уже можливості за це сплачувати, тому частково їдуть звідти. Натомість у місті стає більше, зокрема, кавказців та азійців, самих же росіян там дуже мало, переважно це військові.
Більше про життя в окупованому Маріуполі
- Маріуполь досі перебуває під тимчасовою окупацією. Російські загарбники нещодавно змінили "смотрящего" у місті. Як виявилось, тепер його "очолив" колишній працівник міліції. Його було засуджено на 11 років.
- Окупанти хизуються тим, що нібито ремонтують житлові будинки в Маріуполі. Йдеться про відновлення тих будівель, які росіяни не встигли зруйнувати вщент.
- Тим часом до казарми окупантів у Маріуполі 24 січня прилетіло у гості "Бавовнятко". Відомо, що на той момент на місці ураження перебувало понад 200 загарбників.