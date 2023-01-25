Наразі точна кількість ліквідованих невідома. Однак, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, їх чимало.

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Близько 18:00 24 січня в казарму окупантів у Маріуполі прилетіла "бавовна". Зауважимо, що це та сама позиція загарбників, яку напередодні замаркували надписом "Слава ЗСУ".

За словами радника мера, на місці подій усе було в диму, приїхали карети швидкої допомоги та рятувальники. Петро Андрющенко додав, що це був вже другий приліт за день – зранку "бавовна" потрапила на 150 ближче у бік Кальміуського відділу поліції.

В цій казармі базувались понад 200 окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців. Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі — поза всякий сумнів,

– поділився радник.

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