Наразі точна кількість ліквідованих невідома. Однак, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, їх чимало.
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"Далі буде більше": Андрющенко розповів про свіжу "бавовну" в Маріуполі
Близько 18:00 24 січня в казарму окупантів у Маріуполі прилетіла "бавовна". Зауважимо, що це та сама позиція загарбників, яку напередодні замаркували надписом "Слава ЗСУ".
За словами радника мера, на місці подій усе було в диму, приїхали карети швидкої допомоги та рятувальники. Петро Андрющенко додав, що це був вже другий приліт за день – зранку "бавовна" потрапила на 150 ближче у бік Кальміуського відділу поліції.
В цій казармі базувались понад 200 окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців. Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі — поза всякий сумнів,
– поділився радник.
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"Панікі нєт": як російська влада готується до "бавовни"
- В росіян усе настільки йде "по плану", що навколо Кремля встановили вже три комплекси ППО "Панцирь-С1". На це відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк і поцікавився, чи не бажають президент Росії та його секретар пояснити росіянам концепцію "3-денної спецоперації", за якої на 11-ий місяць війни у Москві посилюють протиповітряну оборону.
- Крім того, російське міноборони провело спеціальні навчання ППО у Підмосков'ї. До нього залучили понад 30 одиниць техніки та 150 осіб.
- Ймовірно, керівництво Росії боїться українських безпілотників, які, на їхню думку, постачають "бавовну" з України. Зокрема нещодавно прилетіло в Рязань, яка розташована всього за 200 кілометрів від столиці агресора.