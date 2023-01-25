В настоящее время точное количество ликвидированных неизвестно. Однако, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, их немало.
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"Продолжение следует": Андрющенко рассказал о свежем "хлопке" в Мариуполе
Около 18:00 24 января в казарму оккупантов в Мариуполе прилетел "хлопок". Заметим, что это та же позиция захватчиков, которую накануне замаркировали надписью "Слава ВСУ".
По словам советника мэра, на месте событий все было в дыму, приехали кареты скорой помощи и спасатели. Петр Андрющенко добавил, что это был уже второй прилет за день – утром "хлопок" попал на 150 ближе в сторону Кальмиусского отдела полиции.
В этой казарме базировались более 200 оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и немаленькие — несомненно,
– поделился советник.
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"Паники нет": как российские власти готовятся к "хлопкам"
- У россиян все настолько идет "по плану", что вокруг Кремля установили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1". На это отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк и поинтересовался, не желают ли президент России и его секретарь объяснить россиянам концепцию "3-дневной спецоперации", при которой на 11 месяц войны в Москве усиливают противовоздушную оборону.
- Кроме того, российское минобороны провело специальные учения ПВО в Подмосковье. К нему привлекли более 30 единиц техники и 150 человек.
- Вероятно, руководство России боится украинских беспилотников, которые, по их мнению, поставляют "хлопки" из Украины. В частности, недавно прилетело в Рязань, которая расположена всего в 200 километрах от столицы агрессора.