В настоящее время точное количество ликвидированных неизвестно. Однако, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, их немало.

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Около 18:00 24 января в казарму оккупантов в Мариуполе прилетел "хлопок". Заметим, что это та же позиция захватчиков, которую накануне замаркировали надписью "Слава ВСУ".

По словам советника мэра, на месте событий все было в дыму, приехали кареты скорой помощи и спасатели. Петр Андрющенко добавил, что это был уже второй прилет за день – утром "хлопок" попал на 150 ближе в сторону Кальмиусского отдела полиции.

В этой казарме базировались более 200 оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и немаленькие — несомненно,

– поделился советник.

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