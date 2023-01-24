Как оказалось, теперь Мариуполь "возглавил" бывший сотрудник милиции. Он был осужден на 11 лет.

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Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе

Как сообщили в горсовете, мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей. Пушилин издал приказ о назначении так называемым "мэром" Мариуполя Олега Моргуна.

Как стало известно, Моргун является бывшим и.о. начальника Мариупольского управления МВД Донецкой области. В 2014 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации псевдореспублики. В итоге он скрылся на оккупированную территорию.



"Мэр" Мариуполя Олег Моргун / фото горсовета

В Мариуполе хотят усилить мобилизацию

Назначение Моргуна говорит о том, что в городе хотят усилить мобилизацию.

Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован. Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, предназначенная для эвакуации жителей,

– рассказали в горсовете.

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